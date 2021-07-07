На трассе Башкирии при опрокидывании автомобиля погиб водитель

На трассе Башкирии при опрокидывании автомобиля погиб водитель
На трассе Башкирии при опрокидывании автомобиля погиб водитель
Вчера, 10:47ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: ГИБДД по РБ
За жизнь двух пассажиров борются медики.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Бижбулякском районе накануне, 6 июля. Кросовер «Рено Дастер», за рулем которого находился 56-летний мужчина, не справился с управлением и съехал в кювет.

В ходе аварии водитель транспорта скончался на месте. Двое пассажиров, которые находились в момент аварии в салоне, мужчины 64 и 35 лет были госпитализированы в больницу.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне в Уфе пьяный водитель врезался в летнее кафе возле торгового центра.

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