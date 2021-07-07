На трассе Башкирии при опрокидывании автомобиля погиб водитель

Смертельное ДТП произошло на трассе в Бижбулякском районе накануне, 6 июля. Кросовер «Рено Дастер», за рулем которого находился 56-летний мужчина, не справился с управлением и съехал в кювет.
В ходе аварии водитель транспорта скончался на месте. Двое пассажиров, которые находились в момент аварии в салоне, мужчины 64 и 35 лет были госпитализированы в больницу.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Накануне в Уфе пьяный водитель врезался в летнее кафе возле торгового центра.