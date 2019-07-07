В Уфе задержали напавшего на маленькую девочку мужчину на велосипеде

6 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Калининского района, что неизвестный мужчина на велосипеде отвез ее дочь, 2009 года рождения, в лесопосадку около Курочкиной горы, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В лесопосадке злоумышленник совершил в отношении ребенка преступление на сексуальной почве.

Один из уфимцев узнал мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого, и сообщил об этом участковому уполномоченному полиции. Подозреваемого задержали. Им оказался житель Благовещенска, 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежей.

В январе этого года он освободился из мест лишения свободы и проживал на съемной квартире в Уфе. Нападавшего опознали по видеозаписи, на которой зафиксирован вместе с девочкой, обнаружены велосипед и одежда, в которую подозреваемый был одет в момент совершения противоправного деяния.