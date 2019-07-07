В Уфе ранее судимый бомж украл у автоледи сумку

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Его задержали по горячим следам.
30-летняя уфимка сидела в своем автомобиле, как вдруг ей на капот буквально бросился мужчина, а когда авто остановилось, он открыл пассажирскую дверь, схватил сумку и убежал, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина без определенного места жительства. Мужчина признался, что преступление совершил спонтанно. Похищенную сумку чуть позже нашли неподалеку от места преступления.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Подозреваемому может грозить до четырёх лет лишения свободы.
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