В Башкирии в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека
7 июля, 17:06ПроисшествияФото: gkchs.bashkortostan.ru
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Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
6 июля около деревни Ишимбаево Салаватского района произошло столкновение трех автомобилей.
Столкнулись «Daewoo Nexia», «Toyota Aqua» и «ГАЗели». В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе один ребенок.
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Фото: gkchs.bashkortostan.ru
На место выезжали спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета по чрезвычайным ситуациям, медики и полиция. Спасатели деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой помощи.
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