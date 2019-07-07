Сейчас муж Луизы находится на свободе, сообщают «Вести-Башкортостан».

Он тоже проходит по делу о многомиллионной краже. Мужчину пока не стали арестовывать.

Адвокат Сергей Ефимов заявил, что супруг Луизы Хайруллиной Марат не знал о намерениях своей жены и что он является «жертвой обстоятельств, которая была поставлена перед фактом».

Напомним, 4 июля всю скрывавшуюся семью, включая двух несовершеннолетних детей, задержали сотрудники Управления ФСБ России и МВД по РБ. Известно, что двух несовершеннолетних девочек после завершения всех следственных процедур передадут родственникам семьи. Видео задержания опубликовали на сайте МВД России.