«Супруг Хайруллиной — жертва обстоятельств» — адвокат по делу о краже 23 миллионов
7 июля, 11:16ПроисшествияФото: gtrk.tv
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Супруга Луизы Марата выпустили на свободу.
Сюжеты: Дело Луизы
Сейчас муж Луизы находится на свободе, сообщают «Вести-Башкортостан».
Он тоже проходит по делу о многомиллионной краже. Мужчину пока не стали арестовывать.
Адвокат Сергей Ефимов заявил, что супруг Луизы Хайруллиной Марат не знал о намерениях своей жены и что он является «жертвой обстоятельств, которая была поставлена перед фактом».
Напомним, 4 июля всю скрывавшуюся семью, включая двух несовершеннолетних детей, задержали сотрудники Управления ФСБ России и МВД по РБ. Известно, что двух несовершеннолетних девочек после завершения всех следственных процедур передадут родственникам семьи. Видео задержания опубликовали на сайте МВД России.
Луизе грозит до 10 лет лишения свободы.
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