Здание Курултая Башкирии проверяют: кто-то позвонил и сообщил о бомбе
Сегодня, 14:47ПроисшествияЗиля Аскерова
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Сегодня, 7 июля, сотрудники правоохранительных органов проверяют здание Курултая-Госсобрания Башкирии в Уфе. Некий человек сообщил о бомбе.
Перед зданием стоят машины полиции, «скорой помощи» и «Уфаводоканала». По словам пресс-секретаря организации Евгения Рахимкулова, сотрудники правоохранительных органов обыскивают здание.
- Неизвестный человек позвонил и сообщил, что в здании Курултая – бомба, - прокомментировал он нашему корреспонденту.
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