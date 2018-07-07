В Башкирии мужчину осудят за половые преступления против детей

С февраля 2015 года по июнь 2016 года этот мужчина совершал развратные действия, показывая свои половые органы малолетним детям через окно своего автомобиля. На мужчину заявили четыре раза: в Иглинском районе и в Уфе.

-Установив схожий способ совершения преступлений, следствием было принято решение о соединении уголовных дел. Однако, на протяжении двух лет установить злоумышленника не удавалось, не хватало сведений, - рассказали в Следкоме.