Под Стерлитамаком загорелась несанкционированная свалка бытовых отходов
Сегодня, 12:37ПроисшествияЗиля Аскерова
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На место выехали инспекторы минэкологии республики.
Несанкционированная свалка возле села Тюрюшля горит не в первый раз. Его площадь составляет примерно 500 кв. м.
Как сообщают в пресс-службе Минэкологии РБ, здесь местные жители копили остатки продуктов, отходы древесины, текстиля, стекла, пластика и прочее.
Свалку должна ликвидировать администрация Тюрюшлинского сельсовета.
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