Мама утонувшего всей семьей в Башкирии: «Он не мог так заснуть»

По ее словам, Иван был профессиональным водителем. В Сургуте мужчина работал водителем руководителей «Газпрома», и был в хорошем счету.

Татьяна Аппакова также обратила внимание на синяки в теле сына, у невестки была пена. Вся машина искурочена.

«Это очень странная и запутанная история и я хочу, чтобы в ней разобрались. Только не знаю, куда и к кому идти за помощью», цитирует женщину «Башинформ».

Она также рассказала, что сын не хотел ехать на отдых, но жена уговорила.

«Кате позвонили друзья и пригласили на озеро, она сразу засобиралась, а сын не хотел ехать, но уступил жене. Непонятно почему они остались ночевать, так как не планировали этого совсем. И куда делись друзья? Вопросов много, а ответов нет», говорит Татьяна.