В Башкирии под окнами жилых домов нашли 22-летнего парня и семилетнюю девочку

В Башкирии под окнами жилых домов нашли 22-летнего парня и семилетнюю девочку
В Башкирии под окнами жилых домов нашли 22-летнего парня и семилетнюю девочку
Вчера, 16:15ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О новых случаях падения из окон, случившихся 6 июня, сообщает ИА «Башинформ»

За минувшие сутки в Башкирии при падении из окон пострадали двое — 22 летний молодой человек и 7-летняя девочка. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Так, шестого июня под окнами жилого дома на улице Ленина был обнаружен 22-летний парень. Молодой человек был госпитализирован с травмами. По предварительным данным, случившееся было несчастным случаем.

Аналогичный инцидент случился также и в Туймазинском районе республики. Возле жилого дома обнаружили семилетнюю девочку в слезах. В результате падения девочка получила ряд травм. Сейчас она находится под присмотром медиков.

Напомним, это не первый раз, когда в республике фиксируются падения несовершеннолетних детей. Так, по итогам прошлой недели как минимум трое детей выпали из окон по всей республике. Ситуацию уже прокомментировали в правительстве региона и в МЧС.

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