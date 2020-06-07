Ловушки для автолюбителей: в Уфе на новой набережной провалился асфальт
Дыру в дорожном покрытии на проезжей части обнаружили 6 июня недалеко от спуска из парка Салавата Юлаева.
Как сообщили в уфимском управлении гражданской защиты, здесь произошёл провал грунта. В настоящее время опасный участок огражден, на месте организованы аварийно-восстановительные работы. В частности, дорожное полотно вскрыто, место провала засыпано. Пострадавших нет.
Согласно сообщению пресс-службы уфимской администрации, сегодня рабочие должны восстановить асфальтовое покрытие.
Напомним, реконструкция уфимской набережной стартовала в 2014 году. Создание набережной общей протяженностью почти 5 км включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, а также благоустройство территории.
Ранее Медиакорсеть публиковала фоторепортаж о строительстве подземного перехода в районе Монумента Дружбы на новую набережную, которое началось еще в 2019 году. Протяженность будущего перехода — 110 метров, ширина — 5 метров, высота — 2,3 метра. Общая стоимость строительства перехода — 140,5 млн руб.