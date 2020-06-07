Ловушки для автолюбителей: в Уфе на новой набережной провалился асфальт

Как сообщили в уфимском управлении гражданской защиты, здесь произошёл провал грунта. В настоящее время опасный участок огражден, на месте организованы аварийно-восстановительные работы. В частности, дорожное полотно вскрыто, место провала засыпано. Пострадавших нет.

Согласно сообщению пресс-службы уфимской администрации, сегодня рабочие должны восстановить асфальтовое покрытие.

Напомним, реконструкция уфимской набережной стартовала в 2014 году. Создание набережной общей протяженностью почти 5 км включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, а также благоустройство территории.