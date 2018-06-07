В Уфе в центре города снова просел грунт

7 июня на проезжей части перекреста Кирова-Цюрупы просел асфальт, сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок дороги огородили. Сейчас специалисты выясняют причину просадки. Вскоре участок отремонтируют и восстановят асфальтовое покрытие.

Напомним, 13 мая днем на улице Ленина около торгового центра «Экватор» просел грунт. Сотрудники управления по содержанию и благоустройству Советского района аварийный участок огородили и 22:00 засыпали.