В Уфе молодой человек устроил пальбу около торгового центра в Черниковке

В октябре 2017 года молодой человек катался на своем автомобиле и, проезжая мимо торгового центра «Меркурий», увидел знакомого. Тогда он три раза выстрелил их пневматического пистолета в сторону ТЦ, повредив девять фасадных стекол здания на сумму 193 тысячи рублей. При стрельбе люди не пострадали.