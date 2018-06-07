В Уфе молодой человек устроил пальбу около торгового центра в Черниковке
Сегодня, 15:50ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Уголовное дело на хулигана направлено в суд.
Уфимец обвиняется в хулиганстве с применением оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы.
В октябре 2017 года молодой человек катался на своем автомобиле и, проезжая мимо торгового центра «Меркурий», увидел знакомого. Тогда он три раза выстрелил их пневматического пистолета в сторону ТЦ, повредив девять фасадных стекол здания на сумму 193 тысячи рублей. При стрельбе люди не пострадали.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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