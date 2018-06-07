В Одессе скончалась кинорежиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова

Кира Муратова родилась в бессарабском городе Сороки, в семье секретаря сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии Юрия Александровича Короткова. Её мать — Наталья Исааковна Короткова-Скурту— еврейского происхождения, член компартии Румынии с 1928 года; в 1934 году была арестована в Черновицах, в годы войны — секретарь Анны Паукер, директора базировавшегося в Уфе под эгидой Коминтерна радио «România Liberă» (Свободная Румыния). Матерью Киры Муратовой было написано несколько пособий по уходу за новорождёнными. Кира с отцом и матерью в 1939 году поселились в Бухаресте, где родители находились на нелегальной работе, с 1940 года до эвакуации жила в Кишинёве.