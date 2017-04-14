Видео: В ДТП на трассе в Башкирии погибло несколько человек
Сегодня, 17:34ПроисшествияКонстантин Климов
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Авария с участием двух большегрузов и двух легковых автомобилей произошла в Дюртюлинском районе Башкирии.
Авария на трассе Уфа – Оренбург унесла жизни как минимум троих человек. Видеозапись с места трагедии в редакцию прислал читатель, по его словам, ДТП произошло сегодня в районе Куккуяново Дюртюлинского района. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗ 2106, выехавший на встречную полосу.
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