Видео: В ДТП на трассе в Башкирии погибло несколько человек

Авария с участием двух большегрузов и двух легковых автомобилей произошла в Дюртюлинском районе Башкирии.

Авария на трассе Уфа – Оренбург унесла жизни как минимум троих человек. Видеозапись с места трагедии в редакцию прислал читатель, по его словам, ДТП произошло сегодня в районе Куккуяново Дюртюлинского района. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель ВАЗ 2106, выехавший на встречную полосу.