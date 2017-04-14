Разыскиваемую в Уфе пятилетнюю девочку нашли в закрытом посёлке под Москвой

Девочку от правоохранителей и матери прятал собственный отец.

Сотрудники управления службы судебных приставов по Башкирии разыскали и вернули матери пятилетнюю девочку. В розыск девочку объявили в мае этого года, когда суд определил, что после развода девочка должна проживать с матерью в Уфе, однако отец ребёнка отказался исполнять решение суда и скрылся с девочкой в неизвестном направлении.

Как сообщили в ведомстве, приставу удалось определить место, где прячут девочку.