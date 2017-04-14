Разыскиваемую в Уфе пятилетнюю девочку нашли в закрытом посёлке под Москвой

Сотрудники управления службы судебных приставов по Башкирии разыскали и вернули матери пятилетнюю девочку. В розыск девочку объявили в мае этого года, когда суд определил, что после развода девочка должна проживать с матерью в Уфе, однако отец ребёнка отказался исполнять решение суда и скрылся с девочкой в неизвестном направлении.
Как сообщили в ведомстве, приставу удалось определить место, где прячут девочку.
- В кратчайший срок ему удалось выяснить, что девочку прячут в Москве, в одном из закрытых коттеджных поселков. Незамедлительно сотрудник отдела розыска был командирован в столицу и прибыл по установленному адресу, где, совместно с судебными приставами по Новомосковскому АО УФССП России по Москве, в присутствии сотрудников органа опеки и попечительства, девочка была передана матери, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.