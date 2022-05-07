Жители Башкирии сообщают о действующем на большой площади лесном пожаре

Жители Башкирии сообщают о действующем на большой площади лесном пожаре
Жители Башкирии сообщают о действующем на большой площади лесном пожаре
Вчера, 11:38ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Мурат Янбирдин/vk
Огонь бушует на горном хребте Ирандык, сообщают очевидцы.

Один из местных жителей отмечает, что лесной пожар происходит на большой площади. Деревья горят на территории между деревнями Тирмен и Кулукасово. Другие очевидцы предполагают, что причиной пожара стал поджог.

По данным республиканского управления МЧС на утро 7 мая, всего на территории Башкирии действуют три очага лесных пожаров. Их площадь составляет 39,8 га. Один из очагов площадью 12 га находится в Учалинском районе, он действует с 5 мая. В Белорецком и Абзелиловском районах пожары обнаружили 6 мая, огонь бушует на площади 14,8 и 13 га соответственно.

В чрезвычайном ведомстве сообщили, что очаг пожара находится в семи километрах от населенного пункта Тирмен. Угрозы для деревни нет, на пути огня имеется искусственная преграда — грунтовая дорога. В ликвидации пожара участвуют 19 человек и восемь единиц техники.

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