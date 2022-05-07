Жители Башкирии сообщают о действующем на большой площади лесном пожаре

По данным республиканского управления МЧС на утро 7 мая, всего на территории Башкирии действуют три очага лесных пожаров. Их площадь составляет 39,8 га. Один из очагов площадью 12 га находится в Учалинском районе, он действует с 5 мая. В Белорецком и Абзелиловском районах пожары обнаружили 6 мая, огонь бушует на площади 14,8 и 13 га соответственно.