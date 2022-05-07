Жители Башкирии о лесном пожаре: народ выйдет, но где вертолет?

Жители Башкирии о лесном пожаре: народ выйдет, но где вертолет?
Жители Башкирии о лесном пожаре: народ выйдет, но где вертолет?
Вчера, 14:21ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Мурат Янбирдин/vk
Пожар в Абзелиловском районе разгорается все сильнее, сообщают очевидцы. В МЧС говорят, что пламя сбили.

Местные лесничие рассчитывают на помощь волонтеров, отмечают в своих постах местные жители. Лес загорелся несмотря на прохладную погоду, пишут пользователи. Некоторые отмечают серьезный масштаб происшествия. «13 гектаров, это уже Уфу надо звать на помощь или с соседних регионов», — пишет один из жителей республики.

Другие сообщают, что готовы выйти на борьбу с огненной стихией. «Народ не останется в стороне. Но где вертолет, способный тушить такие пожары?», — задается вопросом один из жителей района.

Между тем в ГУ МЧС по Башкирии Mkset сообщили, что пожар локализован. Площадь участка в данным момент уточняется.

В 2021 году Башкирия приобрела в лизинг спасательный вертолет, предназначенный в том числе и для тушения пожаров. Воздушное судно обошлось бюджету в 990 млн рублей. Накануне в селе Тирлянский соседнего Белорецкого района провели тренировку с использованием этого вертолета. В пятницу, 6 мая, там отработали забор воды из различных водных объектов, а также ее сброс на лесные и ландшафтные участки.

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