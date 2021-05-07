В Башкирии задержан пьяный водитель междугороднего автобуса с детьми

В Башкирии задержан пьяный водитель междугороднего автобуса с детьми
В Башкирии задержан пьяный водитель междугороднего автобуса с детьми
Сегодня, 18:00ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: pnzdrive.ru
17 детей отправились в Казань с другим водителем.

Сегодня, 7 мая, в восемь утра на 1305 км автодороги Москва -Уфа экипаж ДПС остановил два пассажирских автобуса «Хигер» для проверки. Оба автобуса двигались в Казань.

В первом автобусе находились взрослые пассажиры в количестве 13 человек, водитель прошел проверку алкотестером. Во втором ехали 17 детей, их сопровождали четверо взрослых. При проверке документов автоинспекторы ощутили запах алкоголя и установили у водителя алкогольного опьянения. При освидетельствовании прибор показал 0,251 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Решение о дальнейшей судьбе водителя примет суд, дети отправились в пункт назначения с другим водителем.

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