В Башкирии задержан пьяный водитель междугороднего автобуса с детьми

Сегодня, 7 мая, в восемь утра на 1305 км автодороги Москва -Уфа экипаж ДПС остановил два пассажирских автобуса «Хигер» для проверки. Оба автобуса двигались в Казань.
В первом автобусе находились взрослые пассажиры в количестве 13 человек, водитель прошел проверку алкотестером. Во втором ехали 17 детей, их сопровождали четверо взрослых. При проверке документов автоинспекторы ощутили запах алкоголя и установили у водителя алкогольного опьянения. При освидетельствовании прибор показал 0,251 мг на литр выдыхаемого воздуха.
Решение о дальнейшей судьбе водителя примет суд, дети отправились в пункт назначения с другим водителем.