В Башкирии задержан пьяный водитель междугороднего автобуса с детьми

В первом автобусе находились взрослые пассажиры в количестве 13 человек, водитель прошел проверку алкотестером. Во втором ехали 17 детей, их сопровождали четверо взрослых. При проверке документов автоинспекторы ощутили запах алкоголя и установили у водителя алкогольного опьянения. При освидетельствовании прибор показал 0,251 мг на литр выдыхаемого воздуха.