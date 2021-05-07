В Башкирии произошло смертельное ДТП с мотоциклистом лишенным прав

Вечером 6 мая, в Кушнаренковском районе, на 1288 км трассы Москва-Уфа было зарегистрировано ДТП: автомобиль BMW x5, под управлением 57-летнего местного жителя в направлении Уфы, и встречный мотоцикл «Honda», за рулём которого находился 31-летний житель также Кушнаренково. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, легковой автомобиль выполнял левый поворот, что и стало причиной аварии. Ведется разбирательство.