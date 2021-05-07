В Башкирии произошло смертельное ДТП с мотоциклистом лишенным прав

В Башкирии произошло смертельное ДТП с мотоциклистом лишенным прав
В Башкирии произошло смертельное ДТП с мотоциклистом лишенным прав
Сегодня, 11:56ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: тг канал Динар Гильмутдинов
Автоинспекторы полагают, что аварийную ситуацию создал водитель встречной иномарки

Вечером 6 мая, в Кушнаренковском районе, на 1288 км трассы Москва-Уфа было зарегистрировано ДТП: автомобиль BMW x5, под управлением 57-летнего местного жителя в направлении Уфы, и встречный мотоцикл «Honda», за рулём которого находился 31-летний житель также Кушнаренково. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, легковой автомобиль выполнял левый поворот, что и стало причиной аварии. Ведется разбирательство.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Известно, что он управлял транспортом, будучи лишенным водительских прав на полтора года еще в декабре 2020 года.

Это не единственное ДТП со смертельным исходом за последние дни. Так, сегодня ранним утром в Хайбуллинском районе на 80 км автодороги Сибай-Акъяр столкнулись седан и «Газель Некст». 22-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

По сообщению телеграм-анала Динара Гильмутдинова, 6 мая на дорогах Башкортостана зарегистрировано 9 автомобильных аварий, в которых два человека погибли, одиннадцать получили травмы. Были задержаны 42 нетрезвых водителя.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы