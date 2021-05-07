В Башкирии произошло смертельное ДТП с мотоциклистом лишенным прав

Вечером 6 мая, в Кушнаренковском районе, на 1288 км трассы Москва-Уфа было зарегистрировано ДТП: автомобиль BMW x5, под управлением 57-летнего местного жителя в направлении Уфы, и встречный мотоцикл «Honda», за рулём которого находился 31-летний житель также Кушнаренково. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, легковой автомобиль выполнял левый поворот, что и стало причиной аварии. Ведется разбирательство.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Известно, что он управлял транспортом, будучи лишенным водительских прав на полтора года еще в декабре 2020 года.
Это не единственное ДТП со смертельным исходом за последние дни. Так, сегодня ранним утром в Хайбуллинском районе на 80 км автодороги Сибай-Акъяр столкнулись седан и «Газель Некст». 22-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.
По сообщению телеграм-анала Динара Гильмутдинова, 6 мая на дорогах Башкортостана зарегистрировано 9 автомобильных аварий, в которых два человека погибли, одиннадцать получили травмы. Были задержаны 42 нетрезвых водителя.