В Башкирии мужчину забрали в больницу после несчастного случая с мотоблоком

Несчастный случай, по информации спасателей, произошел в Октябрьском районе. Пожилой мужчина пострадал на своем участке в поселке Жилино.

Сообщается, что он рыхлил землю в огороде, но в какой-то момент споткнулся, упал и нажал ручку газа. В результате неловкого движения мотоблок отъехал назад и поранил обе ноги пенсионера.