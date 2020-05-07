В Башкирии мужчину забрали в больницу после несчастного случая с мотоблоком
7 мая, 13:21ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Подробности несчастного случая под Уфой сообщили в управлении по гражданской защите.
Несчастный случай, по информации спасателей, произошел в Октябрьском районе. Пожилой мужчина пострадал на своем участке в поселке Жилино.
Сообщается, что он рыхлил землю в огороде, но в какой-то момент споткнулся, упал и нажал ручку газа. В результате неловкого движения мотоблок отъехал назад и поранил обе ноги пенсионера.
Прибывший на вызов спасатели транспортировали мужчину до машины скорой помощи и передали медикам. Пострадавший с травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.Обстоятельства инцидента уточняются.
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