В Уфе подростки, делавшие селфи на крыше, переполошили местных жителей

В прошлую субботу, 5 мая, серьезный переполох вызвала выходка подростков в микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщили оевидцы в группе БашДТП .

Ребята взобрались на крышу высотки и пристроились на самом ее краю, чтобы сделать эффектное селфи. Заметившие их прохожие стали кричать, чтобы мальчишки отошли от края кровли и спустились вниз. К счастью, они быстро сообразили, что стали центром всеобщего внимания и вскоре исчезли из поля зрения разволновавшихся горожан.