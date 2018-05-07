В Уфе подростки, делавшие селфи на крыше, переполошили местных жителей
Сегодня, 10:16ПроисшествияТатьяна МайороваФото: БашДТП
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Целая толпа взволнованных горожан собралась внизу 12-этажного дома.
В прошлую субботу, 5 мая, серьезный переполох вызвала выходка подростков в микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщили оевидцы в группе БашДТП.
Ребята взобрались на крышу высотки и пристроились на самом ее краю, чтобы сделать эффектное селфи. Заметившие их прохожие стали кричать, чтобы мальчишки отошли от края кровли и спустились вниз. К счастью, они быстро сообразили, что стали центром всеобщего внимания и вскоре исчезли из поля зрения разволновавшихся горожан.
В соцсетях опубликованное видео вызвало разную реакцию. Нашлись те, кто поддержал юных любителей экстрима, но больше было осуждавших мнений.
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Видео: БашДТП
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