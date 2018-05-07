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В Уфе подростки, делавшие селфи на крыше, переполошили местных жителей
Сюжеты:
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В Уфе подростки, делавшие селфи на крыше, переполошили местных жителей

Сегодня, 10:16ПроисшествияТатьяна МайороваФото: БашДТП
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