В Уфе мужчина ударил ножом женщину, отвергнувшую его «ухаживания»

Сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он ударил ножом свою ровесницу, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В Инорсе в полицию обратились медики, сообщившие, что к ним поступила женщина с ножевым ранением. Оперативники выяснили личность мужчины, который ударил ее ножом.

- Им оказался 45-летний, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера, житель города Уфы, - сообщили в МВД по РБ. - Он признался в содеянном.

По предварительным данным, женщина вместе с подругой и этим мужчиной устроила застолье. Тут мужчина начал проявлять по отношению к уфимке нежелательное для нее внимание.

- Услышав отказ, мужчина разозлился и ударил ножом женщину в живот, - сообщили в МВД по РБ. - После этого злоумышленник скрылся, а женщина вызвала «скорую помощь».