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В Уфе мужчина ударил ножом женщину, отвергнувшую его «ухаживания»
Сюжеты:
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В Уфе мужчина ударил ножом женщину, отвергнувшую его «ухаживания»

Сегодня, 16:16ПроисшествияРустэм Башкирцев
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