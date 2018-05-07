В Башкирии установили личность мужчины, скончавшегося в реанимации
36-летнего жителя Стерлитамака зверски избил 17-летний парень.
В Стерлитамаке полицейские оперативно установили подозреваемого в избиении 36-летнего мужчины, который был госпитализирован с тяжелейшими травмами в минувшую пятницу, 4 мая, после драки, происшедшей на перекрестке улиц Льва Толстого и Черноморской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Травмы оказались насколько серьезными, что пострадавший впал в кому и через некоторое время скончался, так и не придя в себя. Документов и телефона при себе у пострадавшего не оказалось. Установить его личность через соцсети пытались волонтеры. Сделать это удалось полицейским.
Как сообщил сайт Уфа1, 36-летнего мужчину сильно избил 17-летний парень.
- Поскольку подозреваемый является несовершеннолетним, материалы расследоания переданы в Следственный комитет, - уточнили в МВД по РБ.