В Башкирии спасатели борются с лесным пожаром

В Зилаирском районе Башкирии спасатели занимаются тушением низовой лесной пожар, возникший на территории Каниникольского участкового лесничества возле поселка Новопокровский. Об этом сообщили сегодня, 7 мая, утром в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным спасателей, на территории республики за сутки было зафиксировано шесть очагов лесных пожаров на площади 32,23 га, пять из них потушены. Шестой, в Зилаирском районе, на 13 гектарах леса, локализован, но пока еще не потушен. Предположительно причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем туристов или местных жителей.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ, всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Башкирии уже произошло 14 природных пожаров, в прошлом году их было в это время уже 23.

При этом в нынешнем сезоне уже пострадало 67,53 га лесопосадок.

Тем временем встревоженные пользователи соцсетей сообщают о возгорании степной растительности в окрестностях поселка Шамонино, под Уфой. К счастью, ночной дождь помог усмирить стихию.