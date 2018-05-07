В Башкирии ФСБ и полиция задержали вооруженную банду рэкетиров

Вооруженная группа из пяти человек разоблачена и задержана в центральных районах Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, вооруженную банду в 2015 году создал житель города Ишимбая. Он привлек к преступной деятельности четверых своих знакомых в возрасте от 37 до 44 лет и распределил между ними роли. Почти три года члены банды разбойничали на территории города Стерлитамака и Ишимбайского района, используя огнестрельное оружие.

Всего, по данным следствия, злоумышленниками совершены четыре факта вымогательства, один разбой и одно неправомерное завладение автомобилем. При этом с потерпевших, которые, по мнению бандитов, были состоятельными людьми, вымогали различное имущество и деньги. Всего добычей членов банды стали почти 600 тысяч рублей.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты несколько карабинов и пистолетов, обрез и боеприпасы.