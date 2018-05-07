В Башкирии ФСБ и полиция задержали вооруженную банду рэкетиров
Опасная преступная группа состояла из пяти человек.
Вооруженная группа из пяти человек разоблачена и задержана в центральных районах Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, вооруженную банду в 2015 году создал житель города Ишимбая. Он привлек к преступной деятельности четверых своих знакомых в возрасте от 37 до 44 лет и распределил между ними роли. Почти три года члены банды разбойничали на территории города Стерлитамака и Ишимбайского района, используя огнестрельное оружие.
Всего, по данным следствия, злоумышленниками совершены четыре факта вымогательства, один разбой и одно неправомерное завладение автомобилем. При этом с потерпевших, которые, по мнению бандитов, были состоятельными людьми, вымогали различное имущество и деньги. Всего добычей членов банды стали почти 600 тысяч рублей.
В ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты несколько карабинов и пистолетов, обрез и боеприпасы.
По факту бандитизма по материалам Центра по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска МВД и Управления ФСБ РФ по РБ Главным следственным управлением МВД республики возбуждено уголовное дело. Сейчас предполагаемому организатору и четверым членам банды предъявлены обвинения. По решению суда все участники банды арестованы.