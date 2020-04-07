В Башкирии на ферме в пожаре массово погибли животные

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что горит крыша здания фермы на площади 900 квадратных метров. Сообщалось, что в момент начала пожара в здании находилось более 50 голов крупного рогатого скота.

Пожар удалось потушить в 5:27. Сообщается, что пострадавших от возгорания при пожаре нет. Однако 10 голов КРС, 11 голов – МРС, 1 лошадь и более 200 бройлеров.