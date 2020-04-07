Смерть под щитом: в мэрии Уфы заявили, что не в праве проверять рекламные конструкции

Сегодня, 7 апреля, на официальном сайте администрации Уфы было опубликовано сообщение, транслирующее позицию мэрии по поводу смертельного случая, происшедшего сегодня в микрорайоне Инорс.

Напомним, сегодня в первом часу дня сильный порыв ветра сорвал рекламный щит, расположенный возле дома по улице Ферина, 4, и обрушил его на проходившую мимо женщину, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Администрация города заявила, что причины и обстоятельства происшедшего выясняются, выразила соболезнования близким погибшей и пообещала оказать им любую помощь.

В этом же сообщение мэрии опубликована информация о собственнике злополучной рекламной конструкции. В марте 2017 года по результатам конкурсных процедур разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции было выдано ООО «Гэллэри Сервис», срок действия договора - 10 лет.

При этом представители мэрии уточнили, что с 2016 года по требованию надзорных органов городской совет Уфы лишил администрацию города полномочий обследовать состояние рекламных конструкций.

Видимо, это означает, что виновным в происшедшем может быть признан, прежде всего, собственник рекламной конструкции. Тоже самое следует из целого ряда нормативных актов, процитированных мэрией по поводу сегодняшней трагедии.

Тем временем Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели женщины под рухнувшим рекламным щитом.