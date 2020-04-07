Под Оренбургом в результате аварии погиб человек

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В результате ДТП, которое произошло в ночь с 6 на 7 апреля на автотрассе Оренбург-Орск, погиб один и были ранены два человека.
Авария случилась в населенном пункте Овощевоз, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что 31-летний водитель, двигающийся по улице Ветеранов на своем BMW, в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с другим автомобилем - Mercedes.
Владелец BMW погиб. Пассажир и водитель второго автомобиля были госпитализированы с травмами.
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