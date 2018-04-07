Жителя Башкирии, хранившего дома оружие, обвиняют в 20 кражах

В последнее время вполицию Янаульского района поступили сообщения о многочисленных кражах. Люди жаловались, что у них пропадает скот. Стройматериалы, продукты и даже постельное белье.

Выяснилось, что за всем этим грабежом стоит 50-летний житель села. Мужчина ране был судим. Часть украденных вещей нашли в его доме. Там также было обнаружено оружие, сделанное из двух самодельных обрезов.