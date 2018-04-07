Жителя Башкирии, хранившего дома оружие, обвиняют в 20 кражах
Сегодня, 17:12ПроисшествияЗиля Аскерова
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Вор-рецидивист из Янаульского района подозревается в совершении серии краж.
В последнее время вполицию Янаульского района поступили сообщения о многочисленных кражах. Люди жаловались, что у них пропадает скот. Стройматериалы, продукты и даже постельное белье.
Выяснилось, что за всем этим грабежом стоит 50-летний житель села. Мужчина ране был судим. Часть украденных вещей нашли в его доме. Там также было обнаружено оружие, сделанное из двух самодельных обрезов.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, против него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.
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