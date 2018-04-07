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Жителя Башкирии, хранившего дома оружие, обвиняют в 20 кражах
Сюжеты:
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Жителя Башкирии, хранившего дома оружие, обвиняют в 20 кражах

Сегодня, 17:12ПроисшествияЗиля Аскерова
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