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Администрация Уфы: прорыва дамбы в Шакше не было, не о чем беспокоиться
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Администрация Уфы: прорыва дамбы в Шакше не было, не о чем беспокоиться

Сегодня, 18:18ПроисшествияЗиля Аскерова
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