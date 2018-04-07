Администрация Уфы: прорыва дамбы в Шакше не было, не о чем беспокоиться
Сегодня, 18:18ПроисшествияЗиля Аскерова
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Пресс-служба администрации Уфы пояснила, что в Касимовском пруду дамба не прорвалась, а произошло всего лишь частичное просачивание воды.
Как сообщает пресс-служба администрации города, просачивание воды под трубой произошло по естественному руслу. В результате часть воды пошла в обход искусственно созданного сооружения, находящегося на территории Уфимского района. Работы по текущему содержанию дамбы будут продолжены, как только позволят погодные условия, земля подсохнет и появится возможность для прохождения тяжелой техники.
В администрации также уверили, что опасности для жителей близлежащих домов не существует - полотно дамбы в настоящее время находится в целостности.
Ситуация находится на контроле Администрации Калининского района.
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