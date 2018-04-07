Администрация Уфы: прорыва дамбы в Шакше не было, не о чем беспокоиться

Как сообщает пресс-служба администрации города, просачивание воды под трубой произошло по естественному руслу. В результате часть воды пошла в обход искусственно созданного сооружения, находящегося на территории Уфимского района. Работы по текущему содержанию дамбы будут продолжены, как только позволят погодные условия, земля подсохнет и появится возможность для прохождения тяжелой техники.