С трупом по жизни: уфимец полмесяца прятал дома тело убитого приятеля

Накануне, 6 марта, стало известно, что в Уфе задержан 36-летний горожанин, который предположительно виновен в смерти мужчины, чей труп был найден в канализационном колодце. Напомним, его обезображенное дело было найдено в канализационном коллекторе ночью 4 марта.

По нению следствия, 21 февраля погибший вместе с подругой наведался в гости в квартиру к подозреваемому. Во время пьяного застолья мужчины повздорили, и хозяин квартиры забил гостя до смерти. Мужчина скончался на месте происшествия. После этого убийца почти две недели хранил тело убитого собутыльника у себя дома. Затем запах тления заставил его избавиться от тела.