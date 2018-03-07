В Уфе строительную фирму оштрафовали за отсутствие интернет-сайта

В Уфе строительную фирму «Океан» оштрафовали на 200 тыс. руб., а ее директора на 5 тыс. руб. за то, что у компании не было интернет-сайта, сообщает прокуратура Башкирии. Компанию привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ).

- В соответствии с законодательством, застройщик обеспечивает свободный доступ к сведениям о своей деятельности посредством интернет-сайта. Однако у данной организации не было информационного представительства в интернете. В результате у граждан был ограничен доступ к информации о строительстве объекта, о правах на земельный участок, о проекте договора долевого участия, об уплате отчислений в компенсационный фонд, - отмечается в сообщении прокуратуры.

Для того, чтобы устранить это нарушение, прокуратура вынесла в адрес руководителя фирмы представление.