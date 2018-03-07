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В Стерлитамаке пьяный уфимец избил монтировкой водителя маршрутки
Сюжеты:
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В Стерлитамаке пьяный уфимец избил монтировкой водителя маршрутки

Сегодня, 14:43ПроисшествияЗиля Аскерова
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