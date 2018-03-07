В Стерлитамаке пьяный уфимец избил монтировкой водителя маршрутки

По рассказам молодого человека, в Стерлитамак он приехал в гости. Знакомый не оказался дома, и он пошел в кафе, где выпил спиртное. После чего сел в маршрутное такси и там поссорился с водителем.

Последний решил разобраться с пьяным пассажиром на улице и остановил транспорт. Они вышли на улицу, где уфимец отобрал и ударил монтировкой противника, который тот вынес с собой для самообороны.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого в Федоровском районе. По данным пресс-службы МВД Башкирии, молодой человек признал свою вину.