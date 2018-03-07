В Башкирии осудили педагога за смерть подростка во время похода

Сегодня, 7 марта, Ишимбайский районный суд вынес приговор преподавателю башкирской гимназии №9 Миляуше Кантимировой. Ее признали виновной и приговорили к двум годам условно за смерть 14-летнего учащегося Булата Алтынчурина. Бывшую учительницу приговорили к 2 годам ограничения свободы, а также лишили права заниматься преподавательской деятельностью в течение 2 лет.

Теперь Миляуша Тимергалиевна не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение всего этого времени. Адвокат педагога заявила, что трагедия произошла в результате несчастного случая.

Мы взяли комментарий у тети погибшего мальчика Зайтуны Байгускаровой:

- Для нас очень важно, что был вынесен обвинительный приговор. Хотя, конечно, мы понимаем, что это промежуточная победа и обвиняемая и ее адвокаты сделают все возможное, чтобы обжаловать его в Верховном суде РБ. Огромное спасибо за поддержку журналистам. Без их участия, без широкого освещения этой истории в медиа-пространстве, мы не смогли бы добиться справедливости.

И, конечно, нельзя не отметить объективность и оперативность Ишимбайского городского суда. Первое заседание суда состоялось 28 декабря 2017 года, а 9 февраля 2018 года уже дошли до судебных прений. Месяц задержки получился из-за того, что Кантимирова в срочном порядке легла в больницу. Но в любом случае, ишимбайские судьи сделали все для того, чтобы закон восторжествовал. Напомним, что их девяти коллегам из Мелеузовского городского суда потребовалось четыре месяца для того, чтобы взять самоотвод, мотивируя тем, что они работали вместе с братом Кантимировой – заместителем председателя Кумертауского межрайонного суда. Конечно, это была попытка затянуть рассмотрение дела до окончания срока давности.