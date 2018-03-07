В Башкирии после видео драки осудили парня, избившего двух подростков

В башкирском городе Салавате вынесен приговор по уголовному делу об избиении двух подростков, заснятом на телефонную камеру, сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что 21-летнему жителю Салавата в сентябре 2017 года его знакомый пожаловался на действия 9-классника, который оскорбил его девушку. После чего парень позвал на встречу обидчика.

Обидчиком оказался 15-летний подросток, он пришел на встречу со своим 16-летним другом.

Молодой парень отвел друзей в заброшенное здание и нанес им несколько ударов палками и бутылками, заставил извиниться перед одноклассницей и потребовал организовать застолье на 20 человек.

- Молодым людям был причинен легкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре. - Незаконные действия засняты на камеру мобильного телефона и размещены в интернете.

Салаватский городской суд признал парня виновным в совершении преступлений: причинении легкого вреда здоровью совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, краже и вымогательстве, совершенном с применением насилия.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.