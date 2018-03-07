“Газпром” не нашел фактов нарушения при увольнении сгоревшего ишимбайца

После трагического инцидента в Ишимбае, Партия ветеранов России на своем сайте опубликовала статью под названием «Чрезвычайное происшествие в Башкортостане - результат провальной социальной политики в республике». Председатель партии Ильдар Резяпов взял под личный контроль случившееся.

- Несчастье с Дмитрием Рудовым необходимо оценивать глубже, это тревожные сигналы для всех жителей Республики Башкортостан. Безработица, депрессивное состояние экономики муниципальных образований и всей республики в целом, коррупция, неуверенность большинства жителей в завтрашнем дне на фоне демонстративного «байства» чиновников всё это толкает людей на крайние меры, считает он.

Резяпов направил обращение в адрес Председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина с просьбой о максимально объективном расследовании и в адрес Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова с просьбой провести внутреннее служебное расследование о законности увольнения Дмитрия Рудова и оказать необходимую материальную помощь семье умершего.

27 февраля ПАО «Газпром» ответил на обращение Резяпова. В нем говорится, что в ООО "Газпром переработка" было проведено "внутреннее и всесторонее" разбирательство. Комиссия не выявила фактов нарушения при увольнении Рудова в связи с сокращением штатов. Как подтверждение, они ссылаются на решение Верховного суда Республики Башкортостан. Напомним, ишимбаец не мог найти средств на адвоката, чтобы обжаловать это решение. Вопрос об оказании матпомощи семье покойного пока рассматривается профсоюзом организации.

Напомним, в середине января этого года перед администрацией Ишимбая мужчина совершил акт самосожжения, предварительно ранив себя в живот. Им оказался 39-летний Дмитрий Рудов. Ишимбаец скончался в реанимации от полученных ран.

Еще до выяснения причин ЧП, очевидцы предполагали, что Рудов все спланировал заранее. Как стало известно Медиакорсети, за месяц до этого поступка Дмитрий написал письмо на имя Владимира Путина. В нем сообщалось о его незаконном увольнении с в «Газпром Нефтехим Салават». Рудов также писал, что ему не дают инвалидность, несмотря на серьезные проблемы с подагрой. Свое письмо мужчина закончил со словами: «Надеюсь, я доживу до ваших выборов, без лекарств».

Следкомом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), что вызвало ряд проверок. Первыми отчитались медики. Рудов действительно хотел получить инвалидность, однако решение бюро медико-социальной экспертизы было отрицательным.