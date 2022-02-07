В Башкирии автомобиль протаранил жилой дом

Водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего он и его двое пассажиров были госпитализированы.

В Сибае автомобиль Mitsubishi Lancer Cedia протаранил жилой дом, в результате чего трое пострадавших были госпитализированы в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД республики. Известно, что случай произошел в семь часов утра на улице Кирова. Как сообщают в ведомстве, 30-летний мужчина за рулем авто не справился с управлением и въехал в жилой дом. На данный момент водитель и двое пассажиров были госпитализированы в больницу. Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Ранее в Башкирии в Стерлитамакском районе на трассе Уфа-Оренбург произошло столкновение двух машин, в результате чего двое взрослых и трехмесячный ребенок были госпитализированы в больницу.

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