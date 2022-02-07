Двое жителей Башкирии погибли при пожаре в одноэтажном доме

в Башкирии в селе Улу-Теляк Иглинского района в ночь на 7 февраля сгорел одноэтажный дом, об этом сообщили в МЧС по республике.
Сообщается, что в результате пожара была повреждена кровля дома по всей площади двухквартирного дома, в ходе тушения спасатели обнаружили фрагменты тел двух погибших. На данный момент устанавливаются их личности. На место прибыли экстренные службы, в том числе МЧС России.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Мелеузовском районе при пожаре погибли двое мужчин. Известно, что горел древенчатый дом, а тела погибших удалось обнаружить только после ликвидации пожара.