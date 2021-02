Накануне, 6 февраля, в городе Туймазы произошла смертельная авария. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что 56-летний местный житель ехал за рулем автомобиля марки «Лада Калина». Мужчина не справился с управлением и въехал в УАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате аварии 55-летняя супруга водителя «Калины» скончалась на месте происшествия. Водитель отечественной легковушки был госпитализирован. Начато разбирательство.

