В Башкирии зарезанную молодую многодетную маму вызвался похоронить меценат
Мать пятерых детей, 31-летнюю Гульназ Иксанову убил бывший муж.
Подруга погибшей женщины Мария рассказала журналистам «КП-Уфа», что погибшую молодую женщину вызвался похоронить местный бизнесмен.
Эта жуткая история, сообщают журналисты, произошла 29 января, бывший муж приехал к Гульназ 29 января, чтобы забрать свои вещи, но во время встречи зарезал и отрезал по непонятным причинам ее волосы. Друзья девушки обращались за помощью, у Гульназ никого не осталось из родственников, и ее некому было похоронить. Тело так и лежит в морге.
«С нами связалась секретарша мецената и сообщила, что мужчина, владелец нотариальной конторы, хочет оплатить похороны Гульназ. Он сказал, что она родила пятерых детей и должна быть похоронена достойно», - цитирую подругу издание.
В настоящий момент меценат уже перевел деньги на карту близких, завтра девушку заберут и увезут в Альшеевский район, откуда многодетная мать родом.