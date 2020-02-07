В Башкирии зарезанную молодую многодетную маму вызвался похоронить меценат

Эта жуткая история, сообщают журналисты, произошла 29 января, бывший муж приехал к Гульназ 29 января, чтобы забрать свои вещи, но во время встречи зарезал и отрезал по непонятным причинам ее волосы. Друзья девушки обращались за помощью, у Гульназ никого не осталось из родственников, и ее некому было похоронить. Тело так и лежит в морге.