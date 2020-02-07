Ограбление бывшего худрука Большого театра попало на видео

Отмечается, что неизвестные проникли в автомобиль Филина и похитили оттуда сумку с документами и лекарствами. Ущерб составил свыше 190 тысяч рублей.

Потерпевший отметил, что вынужден употреблять дорогостоящие препараты после того, как в 2013 году ему плеснули кислотой в лицо.