Ограбление бывшего худрука Большого театра попало на видео
Вчера, 18:07ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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Камеры наружного наблюдения засняли момент ограбления бывшего худрука Большого театра Сергея Филина.
Видеозапись была опубликована 7 февраля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что неизвестные проникли в автомобиль Филина и похитили оттуда сумку с документами и лекарствами. Ущерб составил свыше 190 тысяч рублей.
Потерпевший отметил, что вынужден употреблять дорогостоящие препараты после того, как в 2013 году ему плеснули кислотой в лицо.
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