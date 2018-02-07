В Уфе цыганка выманила у 12-летней девочки украшения на 350 тысяч рублей

Полиция Уфы разыскивают цыганку, обманувшую 12-летнюю девушку, похитив золотые украшения её матери. Как сообщили в ведомстве, женщина, похожая на цыганку, пришла в квартиру, когда родителей не было дома и попросила воды. Когда девочка вынесла гостье воды, та сообщила, что на её мать наложено сильная порча и предложила свою помощь. Чтобы снять проклятье, нужно было «почистить» всё золото, находящееся в доме, когда девочка вынесла драгоценности, цыганка завернула их в платок и сделала несколько манипуляций со свёртком, после чего отдала его ребёнку и ушла. Через некоторое время девочка проверила содержимое шкатулки, в которую убрала свёрток, но золота там не обнаружила. В заявлении, принятом в Калининском отделе полиции говорится, что похищенные украшения стоили более 350 тысяч рублей.