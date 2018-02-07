В Уфе три бизнесмена сели за похищение 40 миллионов рублей

42-летнего Ваграма Меликсетяна, 53-летнего Рауфана Ахметгареева и 48-летнего Игоря Шерышова приговорили на срок от трех до пяти лет за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Однако Верховный суд немного смягчил наказание.

С 2007 по 2010 годы указанные лица, действуя от имени возглавляемых ими фирм ООО «Капитал-Строй-Инвест», ООО «Промреконструкция» и ООО «Спецкомплект», несколько раз перепродавали друг другу недвижимость на улице Цюрупы в Уфе. При этом сделки были липовыми и перехода прав собственности на имущество не влекли. По представленным в налоговую документам для оформления налогового вычета по НДС мошенники получили из бюджета около 40 миллионов рублей.