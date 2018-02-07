В Уфе три бизнесмена сели за похищение 40 миллионов рублей

42-летнего Ваграма Меликсетяна, 53-летнего Рауфана Ахметгареева и 48-летнего Игоря Шерышова приговорили на срок от трех до пяти лет за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Однако Верховный суд немного смягчил наказание.
С 2007 по 2010 годы указанные лица, действуя от имени возглавляемых ими фирм ООО «Капитал-Строй-Инвест», ООО «Промреконструкция» и ООО «Спецкомплект», несколько раз перепродавали друг другу недвижимость на улице Цюрупы в Уфе. При этом сделки были липовыми и перехода прав собственности на имущество не влекли. По представленным в налоговую документам для оформления налогового вычета по НДС мошенники получили из бюджета около 40 миллионов рублей.
На имущество бизнесменов наложен арест на сумму 32 миллиона рублей. Верховный суд снизил наказание мошенникам, приговорив их к лишению свободы на срок от 2 лет 10 месяцев до 4 лет и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.
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