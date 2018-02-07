В Уфе пропавшую студентку нашли мертвой спустя три недели поисков

Студентку медуниверститета искали волонтёры и полиция.

В Уфе в шахте лифта одного из многоквартирных домов нашли тело Гузель Газетдиновой, сообщает ВГТРК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Студентку БГМУ Гузель Газетдинову последний раз видели 16 января, когда она выходила из общежития университета. Через три дня следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство», обычно это делается, чтобы у полиции и следователей было больше полномочий по поиску пропавшей.

Пока не известно, носила ли смерть девушки насильственный характер, это предстоит определить экспертом. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства.