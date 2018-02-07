В Башкирии монтажник едва не скончался под обрушившимся грунтом

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Мужчина находился в траншее на глубине шести метров, когда произошел несчастный случай.
Окончено расследования несчастного случая на ООО «Профстрой» в Стерлитамаке, который произошел 28 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
При строительно-монтажных работах на территории ЛОС «Шихан» обрушился грунт в траншее глубиной шесть метров. Монтажника, который заканчивал работу, засыпало землей. Пострадавший получил множественные переломы костей, повреждение легкого и шок первой степени.
Виновных лиц привлекли к административной ответственности. Им предстоит выплатить штраф на общую сумму 237 тысяч рублей.
Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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