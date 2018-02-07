В Башкирии 32-летнего мужчину до смерти избил брат

Нападавший признался в содеянном, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

5 февраля 32-летний мужчина из деревни Каранаево Мечетлинского района скончался в больнице от телесных повреждений, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. На брата пострадавшего заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Днем 3 февраля 30-летний брат погибшего в пьяном виде в ходе конфликта избил несчастного по голове, от чего тот потерял сознание. Брат отвез потерпевшего в районную больницу утром 4 февраля, где тот скончался.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение.