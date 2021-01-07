В Башкирии живодеры взорвали собаку при помощи петарды

В Башкирии живодеры взорвали собаку при помощи петарды

Вчера, 14:24ПроисшествияАнтон СеливерстовPhoto: vk.com
В Салавате обнаружила труп собаки с поврежденным внутренностями, сообщают волонтеры зооообщества «Четыре лапы». По их словам, у животного вспорот живот, вырезаны половые органы и прострелен глаз, ветеринары сделали вывод, что животное могло получить травмы от взрыва петард.

Как сообщила волонтёр Гуля Ишбулатова, инцидент случился 1 января, подано заявление в полицию. Она добавила, что 5 января на том же месте был обнаружен труп ещё одной собаки.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы