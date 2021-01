В Башкирии живодеры взорвали собаку при помощи петарды

В Салавате обнаружила труп собаки с поврежденным внутренностями, сообщают волонтеры зооообщества «Четыре лапы». По их словам, у животного вспорот живот, вырезаны половые органы и прострелен глаз, ветеринары сделали вывод, что животное могло получить травмы от взрыва петард.

Как сообщила волонтёр Гуля Ишбулатова, инцидент случился 1 января, подано заявление в полицию. Она добавила, что 5 января на том же месте был обнаружен труп ещё одной собаки.

