Пожар в деревне Равилово Абзелиловского района в Башкирии сгубил 13 коров и 6 овец, сообщает республиканское МЧС. Инцидент случился в ночь с 5 на 6 января.

Как пояснили спасатели, к их прибытию огнём уже были охвачены надворные постройки. Потушен пожар был в 03:42 Причины произошедшего устанавливаются.

