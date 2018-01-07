В Башкирии ДТП унесло жизнь пенсионерки, ещё один пассажир в больнице

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Авария произошла ночью в селе Верхние Киги.
По предварительным данным виновником аварии стал водитель автомобиля «Богдан», при повороте налево не уступивший дорогу встречной «Daewoo Nexia». В результате столкновения травмы получили пассажирки обоих автомобилей, одна из них 57-летняя местная жительница скончалась в реанимации.
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